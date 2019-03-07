VAR решил судьбу двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов – видео спорных эпизодов

Вчерашние поединки 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед и Порту – Рома ознаменовались не только камбэками англичан и португальцев, но и спорными решениями арбитров, принятыми после использования системы VAR.

Вчера состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19: ПСЖ – Манчестер Юнайтед и Порту – Рома. В четвертьфинал пробились английская и португальская команды, которые после поражений в первых поединках смогли взять реванш и выйти в следующую стадию турнира.

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При этом в обоих матчах колоссальное влияние на результат оказала система VAR, после использования которой и были назначены решающие пенальти.

В поединке ПСЖ – Манчестер Юнайтед арбитр Дамир Скомина уже в компенсированное время назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Преснеля Кимпембе после удара Диогу Далота.

Интересно, что словенский рефери решил назначить 11-метровый только после подсказки видеоасистента арбитра. Пауза длилась минуты 3, после чего было принято решение о пенальти, который реализовал Маркус Рашфорд.

Манчестер Юнайтед стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела пройти в следующий этап плей-офф после поражения в домашнем матче с разницей в 2 мяча.

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В другом поединке игрового дня Порту – Рома тоже не обошлось без участия VAR. На последних минутах экстра-тайма Джюнейт Чакыр назначил пенальти в пользу португальцев после фола Алессандро Флоренци. И здесь решение о 11-метровом было принято после вмешательства системы VAR.

Напомним, система VAR в Лиге чемпионов была введена со стадии 1/8 финала турнира. В групповом турнире система видеоповторов не использовалась.