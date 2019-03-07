Раньери, Пануччи и еще 2 тренера могут возглавить Рому, – Ди Марцио

Руководство итальянской Ромы уже на этой неделе может попрощаться с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо. Среди потенциальных замен – 4 претендента.

Римляне рассматривают 4 кандидатуры на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Порту – Рома –3:1 – видео голов и обзор матча

Заменить Ди Франческо на посту тренера Ромы могут Клаудио Раньери, Роберто Донадони (оба – безработные), Кристиан Пануччи (сборная Албании) или Паулу Соуза, у которого есть договоренность с французским Бордо.

Напомним, что Эусебио Ди Франческо не явился на послематчевой пресс-конференции после поражения от Порту (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее были слухи, что специалиста уволят, если "волки" не пройдут "драконов".

Порту обыграл Рому в экстра-тайме и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов