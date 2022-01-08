Рома объявила о трансфере полузащитника Арсенала
18:09 - Читати українською
Эйнсли Мэйтленд-Найлс будет защищать цвета римского клуба.
Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлс стал игроком Ромы, сообщает официальный сайт римского клуба.
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Арендное соглашение без права дальнейшего выкупа рассчитано до лета. По слухам, такое усиление обошлось "волкам" в 1 млн. евро + бонусы. В команде Жозе Моуринью Эйнсли выступит под 15-м номером.
В нынешнем сезоне английского первенства Мэйтленд-Найлс провел 8 матчей.
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