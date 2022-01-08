Рома оголосила про трансфер півзахисника Арсенала
18:05 - Читать на русском
Ейнслі Мейтленд-Найлс захищатиме кольори римського клубу.
Півзахисник Арсенала Ейнслі Мейтленд-Найлс став гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт римського клубу.
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Орендна угода без права подальшого викупу розрахована до літа. За чутками, таке підсилення обійшлось "вовкам" в 1 млн євро + бонуси. У команді Жозе Моурінью Ейнслі виступатиме під 15-м номером.
У нинішньому сезоні англійської першості Мейтленд-Найлс провів 8 матчів.
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