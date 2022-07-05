Очередным новичком "волков" стал правый защитник Лилля и сборной Турции Зеки Челик, сообщает официальный сайт Ромы.

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Итальянский клуб раскрыл только продолжительность контракта – до лета 2026 года. Однако СМИ утверждают, что за этот трансфер пришлось заплатить 7 млн евро. Это уже третий новичок римлян. Ранее они подписали Неманью Матича и голкипера Миле Свилара.

К слову, 25-летний Зеки Челик был одним из лидеров Лилля и в позапрошлом сезоне помог команде скинуть с трона ПСЖ, выиграв чемпионат Франции.

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