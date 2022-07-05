Рома оголосила про трансфер чемпіона Франції
Жозе Моурінью продовжує отримувати підсилення перед стартом нового сезону.
Черговим новачком "вовків" став правий захисник Лілля та збірної Туреччини Зекі Челік, повідомляє офіційний сайт Роми.
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Італійський клуб розкрив лише тривалість контракту – до літа 2026 року. Однак ЗМІ стверджують, що за цей трансфер довелося заплатити 7 млн євро. Це вже третій новачок римлян. Раніше вони підписали Неманью Матіча та голкіпера Міле Свілара.
До слова, 25-річний Зекі Челік був одним із лідерів Лілля і у позаминулому сезоні допоміг команді скинути з трону ПСЖ, вигравши чемпіонат Франції.
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