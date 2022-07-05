Черговим новачком "вовків" став правий захисник Лілля та збірної Туреччини Зекі Челік, повідомляє офіційний сайт Роми.

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Італійський клуб розкрив лише тривалість контракту – до літа 2026 року. Однак ЗМІ стверджують, що за цей трансфер довелося заплатити 7 млн євро. Це вже третій новачок римлян. Раніше вони підписали Неманью Матіча та голкіпера Міле Свілара.

До слова, 25-річний Зекі Челік був одним із лідерів Лілля і у позаминулому сезоні допоміг команді скинути з трону ПСЖ, вигравши чемпіонат Франції.

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