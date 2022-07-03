"Честно говоря, никогда не верил в это, ведь знаю текущую ситуацию. Но если бы это оказалось правдой, было бы здорово, фанаты Ромы были бы в восторге", – цитирует Тотти Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Рома готовится всколыхнуть рынок сенсационным трансфером Роналду – уже есть дата объявления перехода

Пресса накануне заявила, что Роналду готов покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в другой клуб только при условии, что он будет выступать в Лиге чемпионов. Рома же в сезоне 2022/23, как и МЮ, будет играть в Лиге Европы.

В минувшем сезоне Роналду провел за Ман Юнайтед 38 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 3 результативными передачами.

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