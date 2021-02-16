"Конечно, я Вите сначала помогал. Он очень самостоятельный парень, много моментов сам решал без моей помощи. Очень организованный, это в плюс ему. Это очень важно, когда приезжаешь в другую страну, в другой чемпионат – не замыкаться в себе, не стесняться. Он пытается разговаривать с ребятами по-итальянски. Как бы это смешно не звучало, но он пытается. Это очень важно.

Аталанта поздравила Коваленко с днем рождения на украинском языке

Сейчас Витя больше времени проводит в постели, чем в общении со мной. В первые дни его так нагрузили, нужно выполнить определенный объем работы, чтобы быть с командой на одном уровне в плане кондиций. В Аталанте очень важна функциональная и физическая подготовка.

Сейчас у него беговая работа, фитнес, дополнительно после тренировок дорабатывает. Он прошел небольшие сборы, но ему еще нужно немного времени. Вите нужно время, чтобы адаптироваться здесь, это не так просто. Он хороший парень, у него есть все, чтобы сыграть и показать себя с наилучшей стороны. Я ему помогаю, чем могу", – рассказал Малиновский в эфире YouTube-канала УАФ.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти