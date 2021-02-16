"Вовки" оголосили про початок співпраці з New Balance з початку сезону 2021/22. До цього римляни виступали у формі виробництва Nike.

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"Ця угода є важливим кроком для клубу і подальшого зростання наших амбіцій. New Balance визнаний в усьому світі лідером у своїй галузі, і ми переконані, що нове партнерство ознаменує собою початок багатьох прекрасних можливостей для нашого бренду.

Ми раді довірити їм створення нашої індивідуальної форми, і з нетерпінням чекаємо нагоду побачити футболістів Роми в нових футболках", – зазначив генеральний директор Гвідо Фієнга в коментарі офіційному сайті клубу.

До слова, Рома посідає третє місце у чемпіонаті Італії, маючи в активі 43 очки. Римляни відстають від першого Інтера на 7 пунктів.

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