Рома объявила о подписании Верету

Жордан Верету официально стал игроком Ромы.

Экс-полузащитник Фиорентины Жордан Верету продолжит карьеру в составе Ромы, передает официальный твиттер римлян.

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Сообщается, что хавбек перешел на правах аренды с обязательным правом выкупа за 19 млн евро. Добавим, что Верету подписал контракт сроком на 5 лет.

В прошлом сезоне француз провел 30 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.

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