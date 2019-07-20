toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЭМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рома объявила о подписании Верету

16:58 31 Читати українською
Рома объявила о подписании Верету
Жордан Верету / ViolaNews

Жордан Верету официально стал игроком Ромы.

Экс-полузащитник Фиорентины Жордан Верету продолжит карьеру в составе Ромы, передает официальный твиттер римлян.

Фонсека определился со списком игроков, которые покинут Рому

Сообщается, что хавбек перешел на правах аренды с обязательным правом выкупа за 19 млн евро. Добавим, что Верету подписал контракт сроком на 5 лет.

В прошлом сезоне француз провел 30 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

blog_ava
Динамо просматривает трех потенциальных новичков
12:25
833
Теги
Трансферы Рома Рома Италия Жордан Верету Жордан Верету Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
18
мин
Бенфика
23:00
Чивас Гвадалахара
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук