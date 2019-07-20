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Рома оголосила про підписання Верету

16:58 133 Читать на русском
Рома оголосила про підписання Верету
Жордан Верету / ViolaNews

Жордан Верету офіційно став гравцем Роми.

Екс-півзахисник Фіорентини Жордан Верету продовжить кар'єру у складі Роми, передає офіційний твіттер римлян.

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Повідомляється, що хавбек перейшов на правах оренди з обов'язковим правом викупу за 19 млн євро. Додамо, що Верету підписав контракт терміном на 5 років.

У минулому сезоні француз провів 30 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 3 асисти.

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Трансфери Рома Рома Італія Жордан Верету Жордан Верету Паулу Фонсека Паулу Фонсека Трансфери Чемпіонату Італії
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