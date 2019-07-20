Фонсека определился со списком игроков, которые покинут Рому

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека желает продать трех игроков "волков".

Паулу Фонсека хочет продать сразу трёх игроков Ромы, передает Tuttomercatoweb.

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Экс-тренер Шахтера не заинтересован в услугах Стивена Н'Зонзи, Хавьера Пасторе и Рика Карсдорпа.

Н'Зонзи мечтает о переходе в Лион, но французский клуб не готов выплатить сумму, требуемую Ромой – не менее 20 млн евро.

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Также добавляется, что Пасторе и Карсдорп не устраивают Фонсеку из-за своей травматичности. Аргентинца пытаются предложить в качестве части сделки по Сусо, а Карсдорп может вернуться в Нидерланды.