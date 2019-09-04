"Рома не имеет проблем в атаке, так что Мхитаряну придется очень постараться", – Тони оценил трансферы команды Фонсеки

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони прокомментировал результаты трансферного окна для Ромы под руководством Паулу Фонсеки.

"Приезд в Италию Генриха Мхитаряна? Все зависит от того, в каком он состоянии. Рома много тебе дает, но и много забирает, здесь всегда живут эмоциями. Ему нужно будет постараться. В атаке у Ромы я проблем не вижу, но они есть в середине поля и в защите.

Мхитарян стал игроком Ромы

Уход Шика с Ромы? Для любого игрока важна атмосфера. Сегодняшняя проблема заключается в том, что мы считаем игрока чемпионом еще до того, как он им стал. Рома не может ждать, ей нужно возвращаться к борьбе за скудетто.

Думаю, римляне завершат сезон в первой четверке. А если ты ожидаешь игрока два-три года, это значит, что ты играешь с минус одним. Лично я тратил бы много денег на того, кто годами доказывал свою силу и надежность", – рассказал Тони в комментарии Tele Radio Stereo 92.7.

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