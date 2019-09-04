"Рома не має проблем в атаці, тому Мхітаряну доведеться дуже постаратись", – Тоні оцінив трансфери команди Фонсеки

Колишній форвард збірної Італії Лука Тоні прокоментував результати трансферного вікна для Роми під керівництвом Пауло Фонсеки.

"Приїзд до Італії Генріха Мхітаряна? Все залежить від того, в якому він стані. Рома багато тобі дає, але і багато забирає, тут завжди живуть емоціями. Йому потрібно буде постаратися. В атаці у Роми я проблем не бачу, але вони є в середині поля і в захисті.

Мхітарян став гравцем Роми

Відхід Шика з Роми? Для будь-якого гравця важлива атмосфера. Сьогоднішня проблема полягає в тому, що ми вважаємо гравця чемпіоном ще до того, як він ним став. Рома не може чекати, їй потрібно повертатися до боротьби за скудетто.

Думаю, римляни завершать сезон у першій четвірці. А якщо ти очікуєш гравця два-три роки, це означає, що ти граєш з мінус одним. Особисто я витрачав би багато грошей на того, хто роками доводив свою силу і надійність", – розповів Тоні в коментарі Tele Radio Stereo 92.7.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками