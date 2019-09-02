toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мхитарян стал игроком Ромы

21:04 379 Читати українською
Мхитарян стал игроком Ромы
Генрих Мхітарян / ФК Рома

Итальянская Рома продолжает активно усиливаться в последний день трансферного окна. Из лондонского Арсенала к лагерю "волков" присоединился Генрих Мхитарян.

Армянский хавбек арендован Ромой, сообщает официальный сайт клуба.

Калинич арендован Ромой

Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2019/20. "Канониры" получат за аренду Мхитаряна, переставшего входить в планы Унаи Эмери, 3 млн евро. На Стадио Олимпико воспитанник Пюника будет играть под 77-м номером.

Генрих Мхитарян стал игроком Арсенала зимой 2017 года. Опытный армянин сделал себе имя в Украине, где защищал цвета донецкого Металлурга и Шахтера. В сезоне 2012/13 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, выступая за "горняков".

blog_ava
Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио
08:26
1894
Теги
Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Арсенала Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коноплянка перешел в Шахтер
    Україна — 19:211725 Коноплянка перешел в Шахтер
1
дн
:
18
час
:
11
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук