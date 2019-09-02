Мхитарян стал игроком Ромы

Итальянская Рома продолжает активно усиливаться в последний день трансферного окна. Из лондонского Арсенала к лагерю "волков" присоединился Генрих Мхитарян.

Армянский хавбек арендован Ромой, сообщает официальный сайт клуба.

Калинич арендован Ромой

Соглашение между клубами рассчитано на сезон 2019/20. "Канониры" получат за аренду Мхитаряна, переставшего входить в планы Унаи Эмери, 3 млн евро. На Стадио Олимпико воспитанник Пюника будет играть под 77-м номером.

Генрих Мхитарян стал игроком Арсенала зимой 2017 года. Опытный армянин сделал себе имя в Украине, где защищал цвета донецкого Металлурга и Шахтера. В сезоне 2012/13 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, выступая за "горняков".