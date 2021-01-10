Рома и Интер феерично поделили очки в 17 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Интер на "Футбол 24".

На 17 минуте Рома вышла вперед усилиями Пеллегрини. Хозяева удержали преимущество до перерыва, но на вторую половину Интер вышел значительно собраннее.

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Шкриняр замкнул подачу Брозовича с углового, а через 7 минут Хакими роскошным выстрелом попал в девятку ворот "волков". От поражения Рому спас Манчини – центрбек идеально сыграл на втором этаже, оформив окончательные 2:2.