Рома та Інтер феєрично поділили очки у 17 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Інтер на "Футбол 24".

На 17 хвилині Рома вийшла вперед зусиллями Пеллегріні. Господарі втримали перевагу до перерви, але на другу половину Інтер вийшов значно зібранішим.

Інтер здійснив камбек проти Роми, але Фонсека вирвав нічию та віддалив "нерадзуррі" від скудетто

Шкріняр замкнув подачу Брозовіча з кутового, а через 7 хвилин Хакімі розкішним пострілом поцілив у дев'ятку воріт "вовків". Від поразки Рому врятував Манчіні – центрбек ідеально зіграв на другому поверсі, оформивши остаточні 2:2.