Миланский Интер и Севилья выступили против идеи создания Суперлиги – клубы стали вторыми в своих странах после Ромы и Атлетико, которые публично высказали эту точку зрения.

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"Миланский Интернационале подтверждает свою веру в то, что будущее европейского футбола может быть гарантировано только путем сотрудничества между клубами в рамках ECA и в партнерстве с УЕФА и ФИФА. Мы по-прежнему твердо придерживаемся ценностей, которые характеризуют европейскую спортивную модель. Мы стремимся работать вместе со всеми другими командами, объединенными ECA, для поддержки этих ценностей", – говорится в официальном заявлении "нерадзурри".

Севилья заявила о своём протесте более скромно. Клуб опубликовал в своём Твиттере хэштег #EarnItOnThePitch, который можно перевести как "Побеждай на поле".

Таким образом, среди "клубов-тяжеловесов" на данный момент против создания Суперлиги высказались уже Манчестер Юнайтед, Рома, Интер, Бавария, Атлетико и Севилья.

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