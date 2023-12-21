Інтер і Севілья заявили про неприпустимість створення Суперліги, приєднавшись до чотирьох інших європейських грандів.

Міланський Інтер і Севілья виступили проти ідеї створення Суперліги – клуби стали другими у своїх країнах після Роми й Атлетіко, які публічно висловили цю точку зору.

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"Міланський Інтернаціонале підтверджує свою віру в те, що майбутнє європейського футболу може бути гарантоване тільки шляхом співпраці між клубами в рамках ECA і в партнерстві з УЄФА і ФІФА. Ми, як і раніше, твердо дотримуємося цінностей, які характеризують європейську спортивну модель. Ми прагнемо працювати разом з усіма іншими командами, об'єднаними ECA, для підтримки цих цінностей", – йдеться в офіційній заяві "нерадзуррі".

Севілья заявила про свій протест скромніше. Клуб опублікував у своєму Твіттері хештег #EarnItOnThePitch, який можна перекласти як "Перемагай на полі".

Таким чином, серед "клубів-важковаговиків" наразі проти створення Суперліги висловилися вже Манчестер Юнайтед, Рома, Інтер, Баварія, Атлетіко і Севілья.

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