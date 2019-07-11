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Рома представила "молниеносную" форму на следующий сезон

10:51 126 Читати українською
Рома представила "молниеносную" форму на следующий сезон
Рома / Reuters

Римский клуб показал гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Рома в своем официальном твиттере опубликовала фотографию новой экипировки.

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Форма для гостевых матчей выполнена в привычном белом цвете, однако дизайнеры выдумали одну особенность. Футболку от Nike по диагонали "разрежет" желто-красная молния.

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Напомним, в прошлом сезоне Рома заняла шестое место в Серии А.

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Италия Рома Рома Футбольная форма
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