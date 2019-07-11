Рома представила "молниеносную" форму на следующий сезон

Римский клуб показал гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Рома в своем официальном твиттере опубликовала фотографию новой экипировки.

Шахтер в новом сезоне может играть в форме без традиционных черных полос

Форма для гостевых матчей выполнена в привычном белом цвете, однако дизайнеры выдумали одну особенность. Футболку от Nike по диагонали "разрежет" желто-красная молния.

Фонсека – об амбициях Ромы на следующий сезон: Я уверен, что могу завоевать трофей

Напомним, в прошлом сезоне Рома заняла шестое место в Серии А.