Ювентус не смог обыграть Дженоа Руслана Малиновского в матче 16-го тура итальянской Серии А (1:1). Смотрите обзор матча на сайте Футбол 24.

Ювентус активно начал поединок, к которому он подходил в статусе очевидного фаворита. Первый опасный момент у ворот команды Руслана Малиновского туринцы создали на 22 минуте игры: Кьеза навесил в штрафную, где мяч нашел Влаховича – серб пробил выше ворот. Счет в матче Ювентус открыл на 29 минуте игры – голом отличился Федерико Кьеза, четко реализовавший пенальти. Дженоа ответила с углового – опасно пробивал Васкес, но мяч прошел выше ворот. На том первый тайм и доиграли.

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Вторую половину встречи активнее начали игроки Дженоа. Малиновский и Ко организовали быструю атаку, где отквитали пропущенный мяч – на 48 минуте игры мяч в сетку ворот Войцеха Щенсны "вколотил" Альберт Гудмундссон. Ювентус мог вырвать победу в конце встречи – после подачи с углового опасно пробивал Бремер, но Мартинес спас Дженоа, не позволив туринцам одержать победу.