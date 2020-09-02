Рома заинтересована в трансфере Фреда, который выступает за "красных дьяволов", сообщает calciomercato. Сейчас начались переговоры между клубами.

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Такой трансфер оценивается в 20-25 млн евро. Отмечается, что игрок не видит перспективы с приходом ван де Беека и готов рассмотреть различные варианты. Главный тренер Ромы Паулу Фонсека, к слову, тоже не против такого подписания, ведь сотрудничал с бразильцем в Шахтере и уже пытался приобрести его прошлым летом.

Напомним, Фред перешел в МЮ из донецкого Шахтера за более чем 57 млн ​​евро в 2018 году, но только в прошлом сезоне закрепился в основном составе, сыграв за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи .

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