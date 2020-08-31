Мхитарян оформил переход в Рому
Лондонский Арсенал объявил о полноценном трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна в итальянскую Рому.
Атакующий хавбек стал игроком Ромы, сообщает официальный сайт "канониров".
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Мхитарян договорился с Арсеналом о прекращении сотрудничества. Контракт расторгнут по соглашению сторон. 31-летний армянин не потребует дополнительной адаптации в Италии 0 прошлый сезон он провел в составе "волков" на правах аренды и сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
В Арсенал Генрих Мхитарян перебрался зимой 2018-го. Экс-лидер донецкого Шахтера стал частью сделки по переезду на Олд Траффорд Алексиса Санчеса.
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