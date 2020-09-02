Рома зацікавлена у трансфері Фреда, який виступає за "червоних дияволів", повідомляє calciomercato. Наразі розпочались перемовини між клубами.

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Такий трансфер оцінюється у 20-25 млн євро. Зазначається, що гравець не бачить перспективи з приходом ван де Беека та готовий розглянути різні варіанти. Головний тренер Роми Паулу Фонсека, до слова, теж не проти такого підписання, адже співпрацював з бразильцем у Шахтарі та вже намагався придбати його минулого літа.

Нагадаємо, Фред перейшов у МЮ з донецького Шахтаря за понад 57 млн євро у 2018 році, але лише у минулому сезоні закріпився в основному складі манкуніанців, зігравши за клуб 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

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