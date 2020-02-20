Рома – Гент: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы с участием Безуса и Пластуна

Рома принимает Гент в рамках домашнего поединка 1/16 финала Лиги Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Рома – Гент начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы:
Рома: Пау Лопес – Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов – Верету, Кристанте – К. Перес, Пеллегрини, Перроти – Джеко
Запасные: Фусато, Ундер, Сантон, Калинич, Манчини, Мхитарян, Клюйверт
Гент: Камински – Лустиг, Пластун, Нгаду-Нгаджу, Мохаммади – Кумс, Овусу, Оджиджа – Депуатр, Безус, Давид
Запасные: Коосеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Маррей, Году
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