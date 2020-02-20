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Рома – Гент: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы с участием Безуса и Пластуна

21:55 308 Читати українською
Рома – Гент: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы с участием Безуса и Пластуна
Рома – Гент: Безус и Пластун попали в стартовый состав на матч 1/16 финала Лиги Европы

Рома принимает Гент в рамках домашнего поединка 1/16 финала Лиги Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

13’ Карлес Перес
 
13’ Карлес Перес

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Рома – Гент начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы:

Рома: Пау Лопес – Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов – Верету, Кристанте – К. Перес, Пеллегрини, Перроти – Джеко

Запасные: Фусато, Ундер, Сантон, Калинич, Манчини, Мхитарян, Клюйверт

Гент: Камински – Лустиг, Пластун, Нгаду-Нгаджу, Мохаммади – Кумс, Овусу, Оджиджа – Депуатр, Безус, Давид

Запасные: Коосеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Маррей, Году

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Лига Европы Рома Рома Рома - Гент Гент Гент Игорь Пластун Игорь Пластун
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