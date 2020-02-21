Рома одержала минимальную победу над Гентом в матче 1/16 финала ЛЕ – Безус с Пластуном стали одними из лучших на поле

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Гент потерпел минимальной выездное поражение в Риме, но продемонстрировал очень солидную игру.

Гент приехал в Италию в боевом составе. В нём нашлось место украинцам Игорю Пластуну и Роману Безусу (Яремчук, напомним, травмирован), а также нападающему Лорану Депуатру – он только недавно восстановился от повреждения. Ещё два экс-представителя УПЛ – Никола Калинич и Генрих Мхитарян – остались в запасе Ромы, которая вышла в максимально основной стартовой одиннадцятке.

Начало поединка было за "волками". Так, уже на 2-й минуте Спинаццола прорвался по правому флангу и подал на дальнюю штангу, откуда Джеко исполнил скидку вдоль ворот – к счастью для бельгийцев, её никто не замкнул. Кроме того, игроки Ромы заработали несколько штрафных, а на 13-й минуте хозяева и вовсе вышли вперёд после неудачного паса Лустига в центр на Безуса. Роман также в этой ситуации притормозил, а Джеко быстро разогнал контратаку с разрезной передачей на Переса – Карлес вышел один на один с голкипером и пробил в дальний нижний угол. 1:0!

По сути, это был последний опасный момент Ромі до самого перерыва. Гент постепенно выровнял игру, а в середине первого тайма "буйволы" даже организовали ряд неплохих моментов. В частности, дебютный удар бельгийцев нанёс Безус метров с 25-ти в левый нижний угол – рядом со штангой. На 22-й мог забивать Депуатр, которому повезло с отскоком на линию вратарской после прострела от Дэвида, но Лоран не успел сориентироваться в ситуации.

Кроме того, на 29-й минуте Кумс получил проникающую передачу на правый край штрафной и пробил с рикошетом от защитника. Мяч пролетел недалеко от ближней девятки. Также у гостей был ряд опасных по развитию контратак, лучшую из которых на 40-й минуте Одиджи-Офое завершил ударом метров с 20-ти на трибуны. В большинстве этих выпадов Безус принимал участие как прямо, так и косвенно – в частности, с его передачи Депуатр мог выйти один на один, однако ему не хватило скорости.

В конце концов, первый тайм завершился с минимальным преимуществом Ромы, а на старте второго "волки" могли его удвоить. Так, уже на 50-й минуте Смоллинг замыкал подачу со штрафного ударом с острого угла с метра, однако Камински спас Гент. На 55-й же Коларов навесил на голову Кристанте со стандарта, а тот попал в штангу – правда, там был офсайд. Впрочем, "буйволы" достаточно быстро проснулись, огрызнувшись несколькими моментами: 56-й с дистанции бил Безус (слабо), на 58-й с правого края штрафной стрелял Одиджи-Офое (Лопес парировал), а на 60-й он же нанёс удар метров с 20-ти под перекладину – Пау перевёл мяч на угловой кончиками пальцев.

Рома немного притихла, на 60-х минутах имея лишь заблокированный выстрел Перротти и несколько контрвыпадов без логического завершения, на которые Гент непременно отвечал своими атаками. Более того: на 68-й минуте Депуатр мог сравнять счёт после передачи на линию вратарской точно на ногу – к сожалению для бельгийцев, Лоран пробил очень слабо. На 70-й он получил второй шанс отличиться, замкнув навес с левого фланга ударом головой, но это уже было слишком неточно.

В дальнейшем команды остановились, вообще ничего не создавая, хотя тренеры провели замены. Фонсека выпустил Сантона, а под последние 10 минут добавил ещё и Мхитаряна с Клюйвертом, в то время как Торуп снял с игры Безуса и бросил в бой Чакветадзе. Рома откровенно работала на удержание счёта, время от времени выбегая в контратаки по флангам, а у Гента игра вообще начала распадаться. Самый интересный эпизод в завершающий период встречи – выстрел Переса с рикошетом, который едва не залетел за шиворот Камински.

В последние пять минут основного времени и в компенсированное Рома ощутимо прижала уставший Гент, чуть не забив второй гол на 87-й минуте: Коларов замкнул подачу Сантона с правого края штрафной ударом головой с нескольких метров – Камински парировал, а добивание Мхитаряна заблокировал Пластун! Кроме того, с классной позиции на 88-й минуте стрелял Карлес Перес, но мяч сумели накрыть (хотя он полетел по не самым приятной траектории). Гент, однако, успел огрызнуться несколькими полумоментами.

В конце концов, Генту удалось просто не пропустить второй гол. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ромы, которая поедет в Бельгию с очень скользким преимуществом. Ответный матч пройдёт 27 февраля.