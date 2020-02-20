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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рома – Гент: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи за участю Безуса та Пластуна

21:55 407 Читать на русском
Рома – Гент: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи за участю Безуса та Пластуна
Рома – Гент: Безус і Пластун потрапили у стартовий склад на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Рома приймає Гент в рамках домашнього поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

13’ Карлес Перес
 
13’ Карлес Перес

Перший матч 1/16 фіналу ЛІги Європи Рома – Гент розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади:

Рома: Пау Лопес – Спінаццола, Фасіо, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – К. Перес, Пеллегріні, Перроті – Джеко

Запасні: Фусато, Ундер, Сантон, Калініч, Манчіні, Мхітарян, Клюйверт

Гент: Камінскі – Лустіг, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Мохамаді – Кумс, Овусу, Оджіджа – Депуатр, Безус, Давід

Запасні: Коосеманс, Чакветадзе, Ніангбо, Квілітая, Кастро-Монтес, Марре, Году

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Ліга Європи Рома Рома Рома - Гент Гент Гент Ігор Пластун Ігор Пластун
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