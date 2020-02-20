Рома – Гент: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи за участю Безуса та Пластуна

Рома приймає Гент в рамках домашнього поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/16 фіналу ЛІги Європи Рома – Гент розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Фонсека сподівається врятувати невдалий сезон Роми виступами в Лізі Європи
Стартові склади:
Рома: Пау Лопес – Спінаццола, Фасіо, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – К. Перес, Пеллегріні, Перроті – Джеко
Запасні: Фусато, Ундер, Сантон, Калініч, Манчіні, Мхітарян, Клюйверт
Гент: Камінскі – Лустіг, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Мохамаді – Кумс, Овусу, Оджіджа – Депуатр, Безус, Давід
Запасні: Коосеманс, Чакветадзе, Ніангбо, Квілітая, Кастро-Монтес, Марре, Году
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