Победители Лиги конференций близки к подписанию нападающего Андреа Белотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Чемпиону Европы предложили соглашение на 3 года, за каждый из которых он получит по 2,8 млн евро "чистыми". Как и в ситуации с Дибалой, важными оказались звонки Жозе Моуринью. Главный тренер Ромы лично хотел видеть Белотти в своей команде и сумел убедить 28-летнего бомбардира.

Напомним, летом нападающий стал свободным агентом после 7 сезонов в составе Торино. Прошлую кампанию несколько испортила травма, поэтому Белотти провел за "быков" всего 23 матча и забил 8 голов.

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