Рома близька до ще одного безкоштовного топ-трансферу – дзвінок Моурінью знову був вирішальним
Рома цього літа проводить вдале полювання на статусних вільних агентів.
Переможці Ліги конференцій близькі до підписання нападника Андреа Белотті, інформує La Gazzetta dello Sport.
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Чемпіону Європи запропонували угоду на 3 роки, за кожен з яких він отримає по 2,8 млн євро "чистими". Як і в ситуації з Дибалою, важливими виявилися дзвінки Жозе Моурінью. Головний тренер Роми особисто хотів бачити Белотті у своїй команді і зміг переконати 28-річного бомбардира.
Нагадаємо, влітку нападник став вільним агентом після 7 сезонів у складі Торіно. Минулу кампанію дещо зіпсувала травма, тому Белотті провів за "биків" лише 23 матчі і забив 8 голів.
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