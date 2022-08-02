Переможці Ліги конференцій близькі до підписання нападника Андреа Белотті, інформує La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ вирішив здихатися екс-зірки Ліверпуля всього через рік після запрошення – Моурінью готовий прихистити гравця

Чемпіону Європи запропонували угоду на 3 роки, за кожен з яких він отримає по 2,8 млн євро "чистими". Як і в ситуації з Дибалою, важливими виявилися дзвінки Жозе Моурінью. Головний тренер Роми особисто хотів бачити Белотті у своїй команді і зміг переконати 28-річного бомбардира.

Нагадаємо, влітку нападник став вільним агентом після 7 сезонів у складі Торіно. Минулу кампанію дещо зіпсувала травма, тому Белотті провів за "биків" лише 23 матчі і забив 8 голів.

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