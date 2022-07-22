Союз ПСЖ и полузащитника Джорджиньо Вейналдума оказался не слишком успешным.

Чемпионы Франции твердо настроены избавиться от экс-звезды Ливерпуля в ближайшие недели, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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ПСЖ год назад подписал нидерландца на правах свободного агента. Вейналдум не оправдал всех надежд, хотя играл регулярно – 38 матчей, 3 гола и 3 ассиста. Недавно парижане подписали из Порту Витинью, который делает перспективы Джини в столице Франции еще более печальными.

ПСЖ готов отпустить 31-летнего Вейналдума даже в аренду. Главным претендентом на хавбека считается Рома, где Жозе Моуринью лично настаивает на приглашении нидерландца.

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