Рома – Аталанта – видео гола Малиновского
20:08 - Читати українською
Рома встречается с Аталантой в рамках 32 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
75’ Брайан Кристанте
90+5’ Роджер Ибаньес
Робин Госенс 69’
69’ Робин Госенс
75’ Брайан Кристанте
90+5’ Роджер Ибаньес
Аталанта бодро начала встречу, поэтому нулевой счет продержался недолго.
Малиновский против Фонсеки: онлайн-трансляция матча Рома – Аталанта
Затяжная атака бергамасков завершилась прострелом Госенса с левого фланга, который мощным ударом замкнул Руслан Малиновский, опередив сразу нескольких защитников.
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