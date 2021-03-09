"Шахтер и Рома – две отличные команды. Думаю, что матчи будут равными. Оцениваю шансы команды 50 на 50 с небольшим преимуществом римлян. У Шахтера все еще есть большие таланты. В свое время мы начали цикл с бразильцами. У Шахтера будут проблемы в полузащите из-за отсутствия Степаненко и Малышева. Но у них есть Алан Патрик и Маркос Антонио.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы

Рома? Я слежу за Серией А. Рома прогрессирует, у них интересная молодежь. Фонсека достигает хороших результатов, но он должен обратить внимание на старую гвардию Шахтера. "Горняки" по-прежнему конкурентоспособны и имеют необходимый опыт.

Мхитарян – отличный игрок. Мы подписали его, когда он был в другой донецкой команде. У него отличная карьера. Генрих очень хорошо знает Шахтер, но и его тоже хорошо знают", – отметил Луческу в комментарии Giallorossi.net.

К слову, Шахтер встретится с Ромой в матче 1/8 финала Лиги Европы уже 11 марта в Риме, а через неделю проведут ответный матч с римлянами.

Наші за кордоном: Яремчук та Безус організували переможний гол, дебютний шедевр Соболя і самостріл Качараби