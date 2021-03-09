УЕФА назначил бригады арбитров на матчи украинских команд во втором по силе евротурнире.

Домашний поединок киевлян с Вильярреалом будет обслуживать 36-летний англичанин Майкл Оливер, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Стюарт Берт и Саймон Беннетт, четвертый арбитр – Питер Бэнкс. За VAR будет отвечать Крис Кавана.

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Интересно, что динамовцы уже дважды пересекались с Оливером. В текущем сезоне он судил поединок Лиги чемпионов против Барселоны, где подопечные Мирчи Луческу уступили 1:2, а на групповом этапе Лиги Европы 2014/15 под наблюдением британца киевляне побеждали Стяуа (2:0).

Главным арбитром матча между Ромой и Шахтером будет португалец Артур Диаш. Его ассистентами станут Руй Тавареш и Паулу Соареш, четвертый арбитр – Тиагу Мартинш. Видеоповторы будет контролировать Жоау Пиньейру.

41-летний Диаш также имеет опыт работы с "горняками". В марте 2016-го он зафиксировал победу Шахтера над Андерлехтом (3:1) в 1/16 финала Лиги Европы, а в сентябре 2019-го обслуживал домашнюю встречу дончан против Манчестер Сити (0:3) в группе Лиги чемпионов.

Напомним, украинские команды сыграют первые матчи 1/8 финала Лиги Европы уже в ближайший четверг, 11 марта. Динамо стартует в 19:55, а Шахтер – в 22:00.

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