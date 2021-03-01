Милан обыграл Рому на выезде в 24-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Милан начал атаковать ворота римлян с первых минут – Пау Лопес несколько раз спасал от пропущенного гола. Все же "россонери" забили. Это Кессье реализовал пенальти, который заработал Калабрия.

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После перерыва Верету удался красивый мощный удар под дальнюю стойку и Рома сравняла. Через несколько минут Ребич забил победный мяч: хорват получил пас из глубины, развернулся перед защитником и сильно пробил.

Милан после 24-х сыгранных туров дышит в спину Интеру, который лидирует. Между миланскими грандами разница в 4 зачетных балла. Рома же расположилась на 5 строчке турнирной таблицы Серии А.