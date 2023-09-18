Рома вдребезги разнесла Эмполи в матче 4-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Рома – Эмполи на "Футбол 24".

Уже на 2 минуте Дибала открыл счет во встрече, реализовав пенальти. А Санчеш на 8 минуте удвоил преимущество, головой замкнув подачу Кристенсена. До перерыва счет стал разгромным – Берешински, выбивая мяч, попал в Грасси, от которого мяч и залетел в ворота.

Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дибалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне

После перерыва Дибала забил четвертый мяч в игре, эффектно разобравшись с защитником и пробив мимо вратаря. А в конце игры Кристанте, Лукаку и Манчини окончательно добили соперника.