Рома – Эмполи – 7:0 – видео голов и обзор игры
09:00 - Читати українською
Рома вдребезги разнесла Эмполи в матче 4-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка Рома – Эмполи на "Футбол 24".
2’ Пауло Дибала
35’ Альберто Грасси
55’ Пауло Дибала
80’ Брайан Кристанте
82’ Ромелу Лукаку
86’ Джанлука Манчини
2’ Пауло Дибала
35’ Альберто Грасси
55’ Пауло Дибала
80’ Брайан Кристанте
82’ Ромелу Лукаку
86’ Джанлука Манчини
Уже на 2 минуте Дибала открыл счет во встрече, реализовав пенальти. А Санчеш на 8 минуте удвоил преимущество, головой замкнув подачу Кристенсена. До перерыва счет стал разгромным – Берешински, выбивая мяч, попал в Грасси, от которого мяч и залетел в ворота.
Рома сокрушила Эмполи с красивыми голами Дибалы и Кристанте, одержав первую победу в сезоне
После перерыва Дибала забил четвертый мяч в игре, эффектно разобравшись с защитником и пробив мимо вратаря. А в конце игры Кристанте, Лукаку и Манчини окончательно добили соперника.
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