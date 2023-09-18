Рома – Емполі – 7:0 – відео голів та огляд гри
09:00 - Читать на русском
Рома вщент рознесла Емполі у матчі 4-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рома – Емполі на "Футбол 24".
2’ Пауло Дибала
35’ Альберто Грассі
55’ Пауло Дибала
80’ Браян Крістанте
82’ Ромелу Лукаку
86’ Джанлука Манчіні
2’ Пауло Дибала
35’ Альберто Грассі
55’ Пауло Дибала
80’ Браян Крістанте
82’ Ромелу Лукаку
86’ Джанлука Манчіні
Уже на 2 хвилині Дибала відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті. А Санчеш на 8 хвилині подвоїв перевагу, головою замкнувши подачу Крістенсена. До перерви рахунок став розгромним – Берешинські, вибиваючи м'яч, влучив у Грассі, від якого м'яч і залетів у ворота.
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По перерві Дибала забив четвертий м'яч у грі, ефектно розібравшись з захисником та пробивши повз воротаря. А в кінці гри Крістанте, Лукаку та Манчіні остаточно добили суперника.
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