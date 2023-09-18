Рома вщент рознесла Емполі у матчі 4-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Рома – Емполі на "Футбол 24".

Уже на 2 хвилині Дибала відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті. А Санчеш на 8 хвилині подвоїв перевагу, головою замкнувши подачу Крістенсена. До перерви рахунок став розгромним – Берешинські, вибиваючи м'яч, влучив у Грассі, від якого м'яч і залетів у ворота.

Рома розтрощила Емполі з красивими голами Дибали та Крістанте, здобувши першу перемогу в сезоні

По перерві Дибала забив четвертий м'яч у грі, ефектно розібравшись з захисником та пробивши повз воротаря. А в кінці гри Крістанте, Лукаку та Манчіні остаточно добили суперника.