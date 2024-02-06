В матче 23-го тура Серии А с Ювентусом главный тренер Интера Симоне Индзаги заработал своё пятое предупреждение в сезоне. Согласно правилам, он будет дисквалифицирован на следующую игру своей команды с Ромой. Также лидер чемпионата по той же причине не сможет рассчитывать на своего джокера – полузащитника Давиде Фраттези. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Матч Рома - Интер состоится в субботу, 10 февраля. Начало встречи – в 19:00 по Киеву. Напомним, что Рома занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.

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