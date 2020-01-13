Рома – Ювентус: Роналду изысканным финтом оставил в дураках Смоллинга

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду радует итальянских болельщиков не только красивыми голами, но и захватывающим дриблингом.

В тяжелом противостоянии 19-го тура Серии А Ювентус на выезде сумел обыграть Рому (2:1). Криштиану Роналду стал автором победного гола.

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Одной из достопримечательностей поединка стал поединок португальца с защитником римлян Смоллингом. Криштиану техничным финтом оставил англичанина "глотать пыль", а сам выполнил навес в штрафную. Получилось очень эффектно.

В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 16 матчей, в которых отметился 14-ю голами и двумя ассистами.

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