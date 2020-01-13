toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Рома – Ювентус: Роналду изысканным финтом оставил в дураках Смоллинга

13 января 18:42 881 Читати українською
Рома – Ювентус: Роналду изысканным финтом оставил в дураках Смоллинга
Крис Смоллинг и Криштиану Роналду / Фото 90min

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду радует итальянских болельщиков не только красивыми голами, но и захватывающим дриблингом.

68’ Диего Перотти
 
Мери Демираль 3’
Криштиану Роналду 10’
3’ Мери Демираль
10’ Криштиану Роналду
68’ Диего Перотти

В тяжелом противостоянии 19-го тура Серии А Ювентус на выезде сумел обыграть Рому (2:1). Криштиану Роналду стал автором победного гола.

Талант Ювентуса повторил ужасную судьбу Дзаньоло – сезон для него закончился

Одной из достопримечательностей поединка стал поединок португальца с защитником римлян Смоллингом. Криштиану техничным финтом оставил англичанина "глотать пыль", а сам выполнил навес в штрафную. Получилось очень эффектно.

В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 16 матчей, в которых отметился 14-ю голами и двумя ассистами.

Ювентус победил Рому и возглавил Серию А, Верона дожала Дженоа, Сампдория уничтожила Брешию

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
803
Теги
Видеоновости Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Рома - Ювентус Крис Смоллинг Крис Смоллинг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
14
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук