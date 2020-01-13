Талант Ювентуса повторил ужасную судьбу Дзаньоло – сезон для него закончился

Центральный защитник Ювентуса Мери Демираль разорвал крестообразные связки колена в матче 19 тура Серии А против Ромы (2:1).

Турок будет прооперирован в ближайшие дни, информирует официальный сайт Ювентуса.

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Демираль только с декабря начал стабильно выходить в основе туринцев, и именно против Ромы отличился своим дебютным голом в сезоне. Впрочем, уже через 15 минут защитника настигла беда. Он неудачно приземлился на левую ногу, что привело к серьезному повреждению колена. Позже такую же травму получил и соперник Демираля – хавбек Ромы Николо Дзаньоло.

Ориентировочный срок восстановления 21-летнего таланта Юве – шесть месяцев. Вполне вероятно, что он уже не выйдет на поле в сезоне 2019/20, под угрозой и его выступления на Евро-2020 за сборную Турции.

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