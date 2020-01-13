Рома – Ювентус: Роналду вишуканим фінтом пошив у дурні Смоллінга

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду тішить італійських вболівальників не лише красивими голами, а і захоплюючим дриблінгом.

У важкому протистоянні 19-го туру Серії А Ювентус на виїзді зумів обіграти Рому (2:1). Кріштіану Роналду став автором переможного гола.

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Одною з окрас поєдинку став двобій португальця із захисником римлян Крісом Смоллінгом. Кріштіану технічним фінтом, залишив англійця "ковтати пил", а сам виконав навіс у штрафний майданчик. Вийшло дуже ефектно.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та двома асистами.

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