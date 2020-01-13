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Рома – Ювентус: Роналду вишуканим фінтом пошив у дурні Смоллінга

13 січня 18:42 3775 Читать на русском
Рома – Ювентус: Роналду вишуканим фінтом пошив у дурні Смоллінга
Кріс Смоллінг та Кріштіану Роналду / Фото 90min

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду тішить італійських вболівальників не лише красивими голами, а і захоплюючим дриблінгом.

68’ Дієго Перотті
 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду
68’ Дієго Перотті

У важкому протистоянні 19-го туру Серії А Ювентус на виїзді зумів обіграти Рому (2:1). Кріштіану Роналду став автором переможного гола.

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Одною з окрас поєдинку став двобій португальця із захисником римлян Крісом Смоллінгом. Кріштіану технічним фінтом, залишив англійця "ковтати пил", а сам виконав навіс у штрафний майданчик. Вийшло дуже ефектно.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та двома асистами.

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