Капитан "шмелей" получил повреждение в первом тайме дерби против Шальке в рамках 7-го тура Бундеслиги. Фатальным стал подкат Флориана Флика, после которого Ройс уже не смог подняться. Врачи вынесли футболиста Боруссии с поля на носилках.

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Пока нет официального вердикта относительно сложности повреждения, но все указывает на то, что травма достаточно серьезная. До старта ЧМ-2022 осталось 2 месяца. Напомним, что подобные проблемы преследуют Ройса на протяжении всей карьеры. Из-за различных травм немец не сыграл на ЧМ-2014 и двух чемпионатах Европы – в 2016 и 2021 годах.

Заметим, что в нынешнем сезоне 33-летний немец уже успел провести за Боруссию 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.