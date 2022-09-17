Капітан "джмелів" отримав ушкодження в першому таймі дербі проти Шальке в рамках 7-го туру Бундесліги. Фатальним став підкат Флоріана Фліка, після якого Ройс уже не зміг піднятися. Лікарі винесли футболіста Борусії з поля на ношах.

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Поки немає офіційного вердикту щодо складності пошкодження, але все вказує на те, що травма досить серйозна. До старту ЧС-2022 залишилося 2 місяці. Нагадаємо, що подібні проблеми переслідують Ройса упродовж усієї кар'єри. Через різноманітні травми німець не зіграв на ЧС-2014 та двох чемпіонатах Європи – у 2016 та 2021 роках.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні 33-річний німець вже встиг провести за Борусію 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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