"Мы сделали все как надо – думаю, это видно по тому, как мы сыграли в прошлом сезоне здесь и по тому, как Тоттенхэм выступал в этом сезоне до сегодняшнего дня. Думаю, мы контролировали ход встречи в первом тайме, выглядели хорошо и заслужили выйти вперед.

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Во втором тайме мы контролировали игру, даже отдав мяч, и могли выиграть с более крупным счетом. Думаю, мы были прекрасные ходу матча и добились славной победы. Тоттенхэм забил много голов в первые 15 минут, и для нас было важно хорошо начать игру.

Нам пора начать побеждать дома. Ребята учатся все время, и нас точно нельзя считать сформировалась командой, особенно если сравнивать с опытом игроков Тоттенхэма. Сегодня мы выглядели как опытная команда, это действительно радует", – приводит слова Роджерса BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Лестер обыграл Тоттенхэм (2:0) и набрал 27 очков, что позволило подняться на второе место.

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