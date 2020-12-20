"Ми зробили все як треба – думаю, це видно за тим, як ми зіграли в минулому сезоні тут і за тим, як Тоттенхем виступав в цьому сезоні до сьогоднішнього дня. Думаю, ми контролювали хід зустрічі в першому таймі, виглядали добре і заслужили вийти вперед.

Тоттенхем – Лестер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми контролювали гру, навіть віддавши м'яч, і могли виграти з більшим рахунком. Думаю, ми були прекрасні впродовж матчу і домоглися славної перемоги. Тоттенхем забив багато голів в перші 15 хвилин, і для нас було важливо добре почати гру.

Нам пора почати перемагати вдома. Хлопці вчаться весь час, і нас точно не можна вважати сформувалася командою, особливо якщо порівнювати з досвідом гравців Тоттенхема. Сьогодні ми виглядали як досвідчена команда, це дійсно радує", – наводить слова Роджерса BBC з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, Лестер обіграв Тоттенхем (2:0) та набрав 27 очок, що дозволило піднятись на друге місце.

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