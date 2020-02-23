Леванте добыл сенсационную победу над Реалом благодаря шедевральному гола Моралеса – Мадрид упустил лидерство в Примере

Мадридский Реал за неделю до Эль Класико потерпел сенсационное поражение в Валенсии от скромного Леванте.

Барселона сыграла свой матч раньше Реала, разгромив Эйбар и вернувшись на первую позицию в Ла Лиге, поэтому "сливочным" нужно было восстанавливать статус-кво. Соперник был упрямым, но проходным, а тут ещё и Азар вернулся в основу. Казалось, мадридцы легко расправятся с Леванте.

Действительно, с первых минут Реал захватил инициативу и начал создавать опасные моменты. Уже в первые 20 минут по ударам "королевский клуб" вёл со счётом 1:7, причем шесть выстрелов мадридцев прошли из пределов штрафной. Один из лучших шансов отличиться упустил Бензема, который запорол выход один-на-один после паса от Модрича, а кроме того Карим дважды стрелял с близкой дистанции – Айтор взял всё. Отважный голкипер, однако, едва не привёз гол, выбив подачу с углового на голову Каземиро – тот пробил в пустые ворота, но не попал.

Во второй половине первого тайма содержание игры не изменилось. Реал нанёс ещё пять выстрелов, наиболее эффектным из которых был дальний в исполнении Модрича на 40-й минуте – Айтор парировал. Кроме того, несколько раз "лягушки" сами едва не привезли себе гол, но, несмотря на колоссальное давление именитого соперника, на перерыв хозяева ушли при нулях на табло.

В первом тайме Реал доминировал, однако во втором Леванте решил дать бой. Уже на 48-й минуте хозяева едва не открыли счёт: Барди эффектно убрал Модрича, сместился на линию штрафной и пробил в ближний угол – немного неточно! Кроме того, на 52-й Рамос едва не подставил Куртуа, исполнив крайне неопрятный пас назад. Тибо справился, а уже через минуту Марсело выводил Азара на свидание с Айтором – впрочем, Эден не смог обработать мяч и пробить, как следует. Сейв Фернандеса.

Леванте не собирался садиться на свою половину поля, огрызнувшись классным выстрелом Кампаньи в правый нижний угол на 57-й минуте и контратакой на 60-й, когда Вукчевич протащил мяч и выкатил пас под удар Барди метров с 25-ти – в обоих случаях "сливочных" спасал Куртуа! Реал в ответ сразу же разогнал контрвыпад с пасом на ход Бензема, но Карим и пробил не слишком точно, и в офсайд попал. Также на 63-й минуте из пределов штрафной стрелял Иско, но мяч полетел значительно выше ворот. После этого игра немного притормозила, чему также способствовала замена захромавшего Азара.

Середина второго тайма оказалась сухой. Команды обменивались различными прорывами, скидками, проникающими передачами, навесами и стандартами, но до ударов дело не доходило. Леванте такой расклад, в принципе, устраивал, а вот Зидан озабоченно запускал запасных на разминку. В конце концов, на 73-й минуте он выпустил на поле Васкеса, однако это отнюдь не помогало сломить сопротивление "лягушек".

Более того: за отсутствие качественного завершения атак хозявева наказали "сливочных" шедевральным голом на 79-й минуте, когда Моралес получил диагональ на ход по левому флангу и слёту пробил в ближний угол – точно под перекладину! Никто этого не ожидал. 1:0.

Винисиус, сменивший Азара в середине тайма, на 83-й минуте вполне мог спасти мадридцев от поражения, пробившись на левый край штрафной и выкатив пас под удар Бензема с нескольких метров. От гола "лягушек" спас Гонсалес, однако через три минуты уже Варану пришлось бросаться под выстрел Майораля с прекрасной позиции. Последний шанс спастись в компенсированное время упустил Рамос, замкнувший навес с правого фланга – Айтор поймал мяч!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Леванте, из-за которой Реал упустил первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги – Барселона лидирует с двумя очками отрыва. "Лягушки" же набрали 32 зачётных балла, поднявшись на десятую позицию.