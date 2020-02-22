Родриго вернулся в Реал Кастилью

Вингер Реала Родриго временно отчислен из основной команды мадридцев.

Родриго в очередной раз остался вне заявки на матч основной комнады Реала и отправлен в дубль мадридцев, информирует AS.

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Отмечается, что бразилец может сыграть в ближайшем поединке против Сан-Себастьян де лос Рейес вместе с зимним новичком Реала Рейньером. Добавим, что в феврале Родриго сыграл лишь 14 минут в составе мадридцев.

К слову, Родриго провел 20 поединков в составе Реала в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 2 ассистами. На Бернабеу бразилец перебрался из родного Сантоса за 45 млн евро.

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