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Родриго – игрок недели в Лиге Европы, он оформил дубль Краснодару

16:48 7 Читати українською
Родриго – игрок недели в Лиге Европы, он оформил дубль Краснодару
Родріго / FCV

Форвард Валенсии Родриго стал лучшим футболистом в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

12’ Родриго Морено
24’ Родриго Морено
 
Виктор Клаэссон 63’

Родриго оформил дубль в ворота Краснодара к середине первого тайма. На 12-й минуте испанский форвард протащил мяч с центра поля и отлично пробил в дальний угол, а на 24-й – результативно замкнул прострел с левого фланга. В итоге Валенсия победила россиян со счетом 2:1.

Валенсия – Краснодар: видео голов Родриго и обзор матча

28-летний Родриго в голосовании на лучшего игрока опередил Педро из Челси, Кевина Траппа из Айнтрахта и Исмаилу Сарра из Ренна. Он также попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

Теги
Родриго Морено Родриго Морено Валенсия Валенсия Лига Европы Валенсия - Краснодар
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