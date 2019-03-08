Родриго – игрок недели в Лиге Европы, он оформил дубль Краснодару

Форвард Валенсии Родриго стал лучшим футболистом в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

Родриго оформил дубль в ворота Краснодара к середине первого тайма. На 12-й минуте испанский форвард протащил мяч с центра поля и отлично пробил в дальний угол, а на 24-й – результативно замкнул прострел с левого фланга. В итоге Валенсия победила россиян со счетом 2:1.

Валенсия – Краснодар: видео голов Родриго и обзор матча

28-летний Родриго в голосовании на лучшего игрока опередил Педро из Челси, Кевина Траппа из Айнтрахта и Исмаилу Сарра из Ренна. Он также попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.