Родріго – гравець тижня в Лізі Європи, він оформив дубль Краснодару

Форвард Валенсії Родріго став найкращим футболістом у перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи.

Родріго оформив дубль у ворота Краснодара до середини першого тайму. На 12-й хвилині іспанський форвард протягнув м'яч з центра поля та відмінно пробив у дальній кут, а на 24-й – результативно замкнув простріл з лівого флангу. У підсумку Валенсія перемогла росіян з рахунком 2:1.

Валенсія – Краснодар: відео голів Родріго та огляд матчу

28-річний Родріго в голосуванні на найкращого гравця випередив Педро з Челсі, Кевіна Траппа з Айнтрахта та Ісмаїлу Сарра з Ренна. Він також потрапив у збірну тижня в Лізі Європи від УЄФА.