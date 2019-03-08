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Родріго – гравець тижня в Лізі Європи, він оформив дубль Краснодару

16:42 80 Читать на русском
Родріго – гравець тижня в Лізі Європи, він оформив дубль Краснодару
Родріго / FCV

Форвард Валенсії Родріго став найкращим футболістом у перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи.

12’ Родріго Морено
24’ Родріго Морено
 
Віктор Клаесон 63’

Родріго оформив дубль у ворота Краснодара до середини першого тайму. На 12-й хвилині іспанський форвард протягнув м'яч з центра поля та відмінно пробив у дальній кут, а на 24-й – результативно замкнув простріл з лівого флангу. У підсумку Валенсія перемогла росіян з рахунком 2:1.

Валенсія – Краснодар: відео голів Родріго та огляд матчу

28-річний Родріго в голосуванні на найкращого гравця випередив Педро з Челсі, Кевіна Траппа з Айнтрахта та Ісмаїлу Сарра з Ренна. Він також потрапив у збірну тижня в Лізі Європи від УЄФА.

Теги
Родріго Морено Родріго Морено Валенсія Валенсія Ліга Європи Валенсія - Краснодар
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