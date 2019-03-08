3 игрока Челси попали в сборную недели в Лиге Европы – Педро может стать лучшим

УЕФА назвал самых полезных футболистов с первых матчей 1/8 финала и 4 претендентов на статус лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Челси дома разгромил Динамо со счетом 3:0 в первой игре 1/8 финала Лиги Европы, благодаря чему 3 игрока лондонской команды попали в сборную недели. Защитники Давид Луис и Давиде Дзаппакоста, а также хавбек Педро Родригес оказались в 11 лучших по версии официального сайта УЕФА.

В то же время Педро также претендует на звание лучшего игрока недели в турнире. Его соперники в голосовании: Родриго из Валенсии, Кевин Трапп из Айнтрахта и Исмаила Сарр из Ренна.