3 игрока Челси попали в сборную недели в Лиге Европы – Педро может стать лучшим

Лига Европы — 02:40 5478
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Челси – Динамо: 0 ударов в ворота, кошмар 5-и игроков и провал Хацкевича в матче Лиги Европы
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УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плейАнглия — 7 март 137
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглия — 7 март 351
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Рома объявила об увольнении Ди ФранческоИталия — 7 март 275
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификациюЛига чемпионов — 7 март 530