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3 игрока Челси попали в сборную недели в Лиге Европы – Педро может стать лучшим

13:23 9 Читати українською
3 игрока Челси попали в сборную недели в Лиге Европы – Педро может стать лучшим
Педро против Динамо / Chelsea

УЕФА назвал самых полезных футболистов с первых матчей 1/8 финала и 4 претендентов на статус лучшего игрока недели в Лиге Европы.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

Челси дома разгромил Динамо со счетом 3:0 в первой игре 1/8 финала Лиги Европы, благодаря чему 3 игрока лондонской команды попали в сборную недели. Защитники Давид Луис и Давиде Дзаппакоста, а также хавбек Педро Родригес оказались в 11 лучших по версии официального сайта УЕФА.

В то же время Педро также претендует на звание лучшего игрока недели в турнире. Его соперники в голосовании: Родриго из Валенсии, Кевин Трапп из Айнтрахта и Исмаила Сарр из Ренна.

Теги
Челси Челси Лига Европы Педро Родригес Педро Родригес Челси - Динамо Киев
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