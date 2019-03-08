Валенсия – Краснодар – 2:1 – видео голов и обзор матча

Валенсия дома одолела российский Краснодар в Лиге Европы. Смотрите видео голов матча Зенит – Вильярреал на сайте "Футбол 24".

Дубль Родриго принес Валенсии победу над Краснодаром в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Российская команда ответила лишь голом Клаэссона.

"Летучие мыши" обыграли соперника со счетом 2:1 и продлили свою домашнюю выигрышную серию в Лиге Европы до 7 матчей, которая тянется с сезона 2013/14.

Лига Европы: Наполи разгромил Зальцбург, Валенсия обыграла Краснодар