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Валенсия – Краснодар – 2:1 – видео голов и обзор матча

10:21 50 Читати українською
Валенсия – Краснодар – 2:1 – видео голов и обзор матча
Валенсия – Краснодар – 2:1 – видео голов и обзор матча

Валенсия дома одолела российский Краснодар в Лиге Европы. Смотрите видео голов матча Зенит – Вильярреал на сайте "Футбол 24".

12’ Родриго Морено
24’ Родриго Морено
 
Виктор Клаэссон 63’

Дубль Родриго принес Валенсии победу над Краснодаром в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Российская команда ответила лишь голом Клаэссона.

"Летучие мыши" обыграли соперника со счетом 2:1 и продлили свою домашнюю выигрышную серию в Лиге Европы до 7 матчей, которая тянется с сезона 2013/14.

Лига Европы: Наполи разгромил Зальцбург, Валенсия обыграла Краснодар

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Лига Европы Видеоновости Валенсия - Краснодар Валенсия Валенсия Краснодар Краснодар
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